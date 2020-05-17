Yalvaç'ta traktör devrildi: 5 yaralı
Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
17.05.2020 00:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 00:52
Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, C.C yönetimindeki plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, Körküler köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan C.C, M.C, İ.C. ve B.C yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA