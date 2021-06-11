Yalvaç'ta sokak hayvanlarını kısırlaşma işlemi başlatıldı
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Yalvaç'ta sokak hayvanlarını kısırlaşma işlemi başlatıldı

Yalvaç'ta sokak hayvanlarını kısırlaşma işlemi başlatıldı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal - Haberler | Güncel

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokak hayvanları için kısırlaştırma ve küpeleme işlemi başlatıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokak hayvanları için kısırlaştırma ve küpeleme işlemi başlatıldı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayvanların çocuklar için tehlikeli hale gelmesi nedeniyle böyle bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Sokak hayvanlarının sayısının kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her yıl bu işlemleri düzenli olarak yapıyor olsak da sayıları zaman zaman maalesef kontrol edilemeyecek düzeylere ulaşabiliyor. Her canlının yaşam hakkına sahip olduğunun bilincinde olarak sokak köpeklerimize gerekli işlemleri yaptıktan sonra en son sağlık kontrollerinden geçirilerek doğal ortamlarına bırakıyoruz. Bu tür çalışmalarla inşallah en kısa zamanda sokak köpeklerinin sayısını kontrol altına alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal

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