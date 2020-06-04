Yalvaç'ta otopark düzenlenmesi
Yalvaç'ta belediye tarafından ilçedeki otopark sorununun çözümü için düzenleme yapıldı.
04.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:25
Yalvaç'ta belediye tarafından ilçedeki otopark sorununun çözümü için düzenleme yapıldı.
Yalvaç Belediyesi, özellikle yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak yaşanana otopark sorununun giderilmesi için ilçedeki Alemdar İlkokulunun bahçesini otoparka çevirme kararı aldı.
Belediyenin kapasite artırma çalışmalarının ardından hizmete açılacak otopark, ücretsiz olacak.
Kaynak: AA