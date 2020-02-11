Yalvaç'ta "mahalle evleri" ile mahalle kültürü ve gelenekleri yaşatılacak
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Yalvaç'ta "mahalle evleri" ile mahalle kültürü ve gelenekleri yaşatılacak

Yalvaç Belediyesince yapılan mahalle evlerinin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

11.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:16
Yalvaç'ta

Belediyesince yapılan mahalle evlerinin tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

İlçede ilk olarak ve Mahallelerine inşa edilen evlerin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Yalvaç Belediye Başkanı , mahalle kültürü ve geleneklerini mahalle evleri ile yaşatacaklarını söyledi.

İlçenin geleneklerini yaşatma konusunda Türkiye'nin en hassas kentlerinden olduğuna dikkati çeken Tütüncü, "Bu değerlerin yaşamasına, yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak için mahalle evleri yapıyoruz. 400 metrekare kapalı alana sahip olacak mahalle evlerinde okuma salonu, yemek ve davet salonu, muhtar odası, gasilhane, bay ve bayan tuvaletleri bulunacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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