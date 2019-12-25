Yalvaç'ta kardan kapanan köy yolu açıldı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu açıldı.
25.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:14
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu açıldı.
Sağır köyü ile Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık köyü arasında dün gece kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, karı temizleyerek köy yolunu ulaşıma açtı.
Kaynak: AA