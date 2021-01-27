Yalvaç'ta kar nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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Yalvaç'ta kar nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

27.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:48
Yalvaç'ta kar nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu açıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu açıldı.

Sağır köyü ile Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık köyü arasında bugün başlayan kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için Isparta İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yolun açılmasıyla bölgede kar nedeniyle ilerleyemeyen saman yüklü iki kamyon da kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal

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