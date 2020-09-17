Yalvaç'ta huzurevi ve rehabilitasyon merkezi hizmete açıldı Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan huzurevi ve rehabilitasyon merkezi, hizmet vermeye başladı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan huzurevi ve rehabilitasyon merkezi, hizmet vermeye başladı. Büyükkutlu Sağlık, Eğitim Yardım ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan huzurevi, bağışlandı. Huzurevinde, 40 kişilik yaşlı bakım odası ve 25 kişilik rehabilitasyon birimi bulunuyor. Kaynak: AA