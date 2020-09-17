Yalvaç'ta huzurevi ve rehabilitasyon merkezi hizmete açıldı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan huzurevi ve rehabilitasyon merkezi, hizmet vermeye başladı.
17.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:02
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir iş insanı tarafından yaptırılan huzurevi ve rehabilitasyon merkezi, hizmet vermeye başladı.
Büyükkutlu Sağlık, Eğitim Yardım ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan huzurevi, bağışlandı.
Huzurevinde, 40 kişilik yaşlı bakım odası ve 25 kişilik rehabilitasyon birimi bulunuyor.
Kaynak: AA