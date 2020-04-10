Yalvaç'ta esnafa maske ve kolonya dağıtıldı
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Yalvaç, Güncel

Yalvaç'ta esnafa maske ve kolonya dağıtıldı

Yalvaç ilçesinde, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında esnafa maske ve kolonya dağıtıldı.

10.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:36
Yalvaç'ta esnafa maske ve kolonya dağıtıldı

Yalvaç ilçesinde, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında esnafa maske ve kolonya dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede Kovid-19 ile mücadelenin hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Esnafa maske ve kolonya dağıtımına başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda esnafa 20 bin maske ve 3 bin kolonya dağıtılacak. Çocuklara ise kitap dağıtılıyor. Ayrıca maske ve eldivenlerin sokağa atılmaması için güvenli alanlarda toplanabilmesi için amacıyla ilçenin 32 farklı noktasına atık kutuları koyuldu. Maske ve eldivenler bizi virüs riskinden koruyor. Ancak kullanılan bu malzemeler sokağa atıldığında ise bizi koruyan bu malzemeler riskin bizzat kendisi haline dönüşüyor. Halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini kullanılmış maske ve eldivenleri sokağa değil bu atık kutularına atmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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