Yalvaç'ta dezenfeksiyon kabini hizmete sunuldu Yalvaç ilçesinde, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalanların kıyafetlerinin dezenfekte edebileceği dezenfeksiyon kabini hizmete sunuldu.

Yalvaç ilçesinde, belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalanların kıyafetlerinin dezenfekte edebileceği dezenfeksiyon kabini hizmete sunuldu.

Yalvaç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, Kovid-19 ile mücadelede yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Kabinin tamamen belediye tarafından tasarlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikli olarak işe gitmek için dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar düşünülerek yapılan dezenfekte tünelinden isteyen herkes yararlanabilecek. Ayrıca sistemin tasarımında Türk Bayrağı kullanılarak bu günlerde en fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik duygusuna da atıfta bulunuldu. Sistem giriş yönünden giren kişiyi, sensorün algılamasıyla otomatik olarak sisleme mekanizması devreye giriyor."

Kaynak: AA