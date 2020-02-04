Yalvaç'ta belediye tarafından kademe binası inşa ediliyor

04.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:00

Isparta'nın Yalvaç Belediyesi tarafından projesi yürütülen projeyle bünyesinde belediye hizmetlerinde kullanılan araçların park edildiği garaj, bakım, onarım ve kontrollerinin yapıldığı atölye ve marangozhane gibi birimlerden oluşan kademe binası inşa edildiği bildirildi.

Yalvaç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni kademe binasının inşası Akköprü'de bulunan şantiye alanında sürüyor. Yeni kademe binasında belediyenin muhtelif müdürlüklerine ait depolar, belediye hizmetlerinde kullanılan yeni araçlara uygun garaj, marangozhane, elektrik ve demirci atölyeleri bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, yeni kademe binasının ilçenin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak en modern şekilde inşa edildiğini kaydetti.

Tütüncü, "Yeni yerimizde esas olarak hedeflediğimiz şey belediyenin dışa bağımlılığını en az seviyeye düşürmek. Mümkün olduğunca belediye işlerimiz için elzem olan marangozluk, demir ve tamir atölyelerimiz ile kendi yağımızla kavrulup, tasarruf yapmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA