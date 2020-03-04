Yalvaç'ta bazı kamu kurumları öğle arası da hizmet verecek
Haberler » Güncel » Yalvaç'ta bazı kamu kurumları öğle arası da hizmet verecek - Haber

Yalvaç'ta bazı kamu kurumları öğle arası da hizmet verecek

Yalvaç Kaymakamlığı, bazı kamu kurumlarının öğle arası da hizmet vereceğini bildirdi.

04.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:56
Yalvaç'ta bazı kamu kurumları öğle arası da hizmet verecek

Kaymakamlığı, bazı kamu kurumlarının öğle arası da hizmet vereceğini bildirdi.

Yalvaç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, iş yoğunluğunun fazla olduğu Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Özel İdare Müdürlüğünde öğle tatili sırasında da nöbetçi personel bulundurulacak.

Uygulama ile kamu kurumlarındaki işlemlerin aynı gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler