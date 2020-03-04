Yalvaç'ta bazı kamu kurumları öğle arası da hizmet verecek

04.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:56

Yalvaç Kaymakamlığı, bazı kamu kurumlarının öğle arası da hizmet vereceğini bildirdi.

Yalvaç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, iş yoğunluğunun fazla olduğu Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Özel İdare Müdürlüğünde öğle tatili sırasında da nöbetçi personel bulundurulacak.

Uygulama ile kamu kurumlarındaki işlemlerin aynı gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA