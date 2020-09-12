Yalvaç Belediyesine hediye edilen tank, ilgi görüyor
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Yalvaç Belediyesine hediye edilen tank, ilgi görüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sergilenmek üzere belediyeye hediye edilen tank, ilgi görüyor.

Yalvaç Belediyesine hediye edilen tank, ilgi görüyor
12.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:28

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sergilenmek üzere belediyeye hediye edilen tank, ilgi görüyor.

Görev süresi tamamlanan tank, Deri Aletleri Müzesi önündeki açık alanda sergilenmeye başladı. Tank, çocukların ve ilçe sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Bağlar Mahallesi Muhtarı Muzaffer Korkmaz, AA muhabirine, tankın ilçeye yakın zamanda getirildiğini söyledi.

Tankın, mahalleye hareketlilik getirdiğini anlatan Korkmaz, "İlçe ve mahalle sakinlerimiz buraya gelip, inceliyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Onlarca insan gelip, burada fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

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