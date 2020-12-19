Yalvaç Belediyesi güneş enerjisi santral yapım çalışmaları devam ediyor
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Yalvaç Belediyesi güneş enerjisi santral yapım çalışmaları devam ediyor

19.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:27
Yalvaç Belediyesi güneş enerjisi santral yapım çalışmaları devam ediyor

Yalvaç Belediyesi, güneş enerjisi santrali yapımının devam ettiği bildirildi.

Yalvaç Belediyesi, güneş enerjisi santrali yapımının devam ettiği bildirildi.

Yalvaç Belediye Başkanı Hilmi Tütüncü yaptığı yazılı açıklamada, santralin ilçeye elektrik üretiminde ciddi katkılar sağlayacağını belirtti.

Güneş enerjisi santrallerinin dünyada popülerleştiğini vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Temiz ve ucuz olması nedeniyle dünyada en çok tercih edilen enerji üretim modeliyle inşallah Yalvaç'ta da elektrik üreteceğiz. 470 ada 14 parsel üzerinde Salur mevkisinde kurulacak santral, hem ilçemizin elektrik enerjisi üretimine ciddi katkılar sunacak hem de belediyemizin elektrik gider yükünü azaltarak tasarruf sağlayacak İnşallah en geç 2021'in şubat ayında Yalvaç'ı bu temiz enerji kaynağıyla buluşturacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal

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