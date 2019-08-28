Yalovaspor'un forma göğüs sponsoru Negmar oldu

28.08.2019 13:12

Yalovaspor Kulübü, futbol takımının forma göğüs reklamı için Negmar ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Yalovapor ile deniz taşımacılığı ve lojistik sektöründe hizmet veren Negmar arasında 2019-2020 sezonu için sponsorluk anlaşması kapsamında protokol töreni düzenlendi.

Tavşanlı Negmar İskelesi'ndeki "Hamidiye" adlı feribotta düzenlenen imza törenine Yalova Valisi Muammer Erol, Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna, Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes ve Yalovaspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Vali Erol, Yalova'yı, Yalovaspor'u arzu ettikleri, görmek istedikleri yerlere taşımak için güç birliğinin ilk adımını attıklarını söyledi.

Birlikteliğin oluşmasında emeği olanlara teşekkür eden Erol, "İnşallah Yalovaspor'umuzun Negmar'la yaptığı bu birliktelik sayesinde hem şehrin takımı olma adına hem de geleceği dönük ümitleri diri tutma ve realize etme adına ciddi bir adım atmış ve inşallah da arzu ettiğimiz yere bizi taşıyacak görüntüyü, gayreti, gücü derlemiş, toparlamış oluyoruz." dedi.

Kulüp başkanı Tuna da Negmar'ın Yalova'da öncülük yaptığını dile getirerek, "Yalovaspor'a en zor zamanlarında destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu sene iyi bir takım kurduğumuzu, hazırlık maçlarındaki sonuçlar ve en çok da oynanan oyunla gösteriyoruz. İnşallah sezona hayırlısıyla güzel başlayıp güzel bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç ise Negmar tarihinde bir ilke şahitlik ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz tabii ki çok sayıda destek yapıyoruz ama ilk defa böyle bir spor kulübüne bütün branşlarıyla önemli bir anlaşmayla, önemli bir yer alarak destek oluyoruz. Bunun inşallah devam gelecek diye ümit ediyorum. Hedefimiz olmalı. Denizde çok meşhur bir tabir vardır, derler ki 'Hedefi belli olmayan, gideceği limanı belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez.' Bu, denizcilik tarihinin önemli bir kuralıdır. Ben inanıyorum Yalavospor'un bir hedefi var. Bu da Süper Lig diye düşünüyorum."

Protokolün imzalanmasının ardından kulüp başkanı Tuna, Vali Erol ve Negmar Yönetim Kurulu Başkanı Koç'a forma hediye etti.

Kaynak: AA