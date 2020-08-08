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Yalovaspor şampiyonluk kupasıyla

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 10'uncu Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, şampiyonluk kupasıyla poz verdi.

Yalovaspor şampiyonluk kupasıyla
08.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:16

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 10'uncu Grup'ta mücadele eden Yalovaspor, şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Yalova temsilcisi, önümüzdeki sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele verecek.

2020-2021 sezonunda TFF 3'üncü Lig'de yer alacak Yalovaspor, yeni sezon öncesinde Atatürk Stadyumunda protokolün katılımıyla şampiyonluk kupasıyla birlikte poz verdi. Şampiyonluk fotoğrafında Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova İl Başkanı Mağlum Bağalar, MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Yalova ASKF İl Başkanı Tamer Erbul, Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna, Yalovaspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Hızmetleri Müdürü Murat Altuntaş ve Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan hazır bulundu.AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunarak yeni sezon öncesinde başarı dileklerinde bulundu. Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi 10'uncu Grup'ta mücadele eden Yeşil-Kırmızılı ekip bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Çiğli Belediyespor'un 5 puan farkla önünde zirvede bulunuyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında profesyonel ve amatör ligler ertelendi. Federasyondan gelecek haberi 4 gözle bekleyen Yalovaspor, BAL'da grup liderlerinin şampiyon ilan edilmesinin ardından mutlu sona ulaştı.


- Yalova

Kaynak: DHA

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