Yalovaspor - Galatasaray basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Yalovaspor - Galatasaray ne zaman, hangi tarihe ertelendi?

Yalovaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlıyor? Yalovaspor - Galatasaray maçı iptal mi edildi? Yalovaspor - Galatasaray ertelendi mi? Yalovaspor - Galatasaray basketbol maçı yok mu, neden yok? Yalovaspor - Galatasaray ne zamana, hangi tarihe ertelendi?

YALOVASPOR - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Yalovaspor - Galatasaray basketbol maçı bugün 12 Mart Cumartesi saat 13:00'da oynayacaktı. Fakat yoğun hava şartları nedeniyle maç ileriki tarihe ertelendi. Maç bugün oynanmayacak. Ayrıca ligdeki diğer basketbol maçları da oynanmayacak.

YALOVASPOR - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Yalovaspor - Galatasaray maçı kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Yalovaspor - Galatasaray maçı ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağı henüz belli olmadı.

YALOVASPOR - GALATASARAY BASKETBOL NEREDE OYNANACAK?

Maç, Yalova'da, 90. Yıl Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem