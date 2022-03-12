Yalovaspor - Galatasaray basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Yalovaspor - Galatasaray ne zaman, hangi tarihe ertelendi?
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Türkiye Basketbol Federasyonu bu hafta oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. Bu hafta oynanacak maçlardan birisi de Yalovaspor - Galatasaray oldu. Peki, Yalovaspor - Galatasaray basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Yalovaspor - Galatasaray ne zaman, hangi tarihe ertelendi? İşte bilgiler...
Yalovaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlıyor? Yalovaspor - Galatasaray maçı iptal mi edildi? Yalovaspor - Galatasaray ertelendi mi? Yalovaspor - Galatasaray basketbol maçı yok mu, neden yok? Yalovaspor - Galatasaray ne zamana, hangi tarihe ertelendi?
Yalovaspor - Galatasaray basketbol maçı bugün 12 Mart Cumartesi saat 13:00'da oynayacaktı. Fakat yoğun hava şartları nedeniyle maç ileriki tarihe ertelendi. Maç bugün oynanmayacak. Ayrıca ligdeki diğer basketbol maçları da oynanmayacak.
Yalovaspor - Galatasaray maçı kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Yalovaspor - Galatasaray maçı ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağı henüz belli olmadı.
Maç, Yalova'da, 90. Yıl Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
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