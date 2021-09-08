YALOVANIN YERLİLERİ ARONYA VE KİVİ TESCİLLENDİ
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YALOVANIN YERLİLERİ ARONYA VE KİVİ TESCİLLENDİ

YALOVANIN YERLİLERİ ARONYA VE KİVİ TESCİLLENDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVANIN YERLİLERİ ARONYA VE KİVİ TESCİLLENDİYalova'nın yerli üretimleri aronya ve kivinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün tescilleri tamamlandı.

YALOVANIN YERLİLERİ ARONYA VE KİVİ TESCİLLENDİ

Yalova'nın yerli üretimleri aronya ve kivinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün tescilleri tamamlandı. Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a makamında ziyaret ederek, müjdeli haberi paylaştı. Müdür Parıldar, Yalova'nın yerli üretimi aronya ve kivinin tescil belgelerini Başkan Vekili Tutuk'a takdim etti.

"Emeği Geçenleri Kutluyorum"

Başkan Vekili Tutuk; "Yalovamız kivi ve aronya üretiminde zaten lider bir şehirdi. Bununla birlikte tescil belgelerinin alınması bizleri oldukça mutlu etti. Coğrafi İşaretli ürün olarak satılacak Yalova kivisi ile aronyası şehrimize de üreticilerimize de önemli bir değer katacak. Katkılarından dolayı Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar nezdinde emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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