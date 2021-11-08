YALOVALILAR EYPİO KONSERİNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Eypio sevilen rap şarkılarını Yalovalı vatandaşlar için seslendirdi. Konsere Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahaddin Erbay, Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu da katıldı. Zaman zaman çocukları ve gençleri sahneye alan ve hareketli parçalar eşliğinde Yalovalıları coşturan Eypio'ya Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından bu özel gün adına plaket ve çiçek takdim edildi. Sahnede meydanı dolduran Yalovalılara konuşma yapan Başkan Vekili Tutuk; "Eypio 1 ay gecikmeli olarak böyle özel bir günde sahneye çıktı. Beklediğimize değdi. Kendisini güzel şehrimizde ağırlamaktan mutluyuz. Eypio teşekkür ediyor, bütün Yalovalı hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

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