Yalovalılar Dünya Bisiklet Gününde Pedal Çevirdi
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Yalovalılar Dünya Bisiklet Gününde Pedal Çevirdi

Yalovalılar Dünya Bisiklet Gününde Pedal Çevirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVALILAR DÜNYA BİSİKLET GÜNÜNDE PEDAL ÇEVİRDİYalova Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının ardından farklı bir ivme kazanan Doğu Sahil Bandı'nın ilk etkinliği yapıldı.

YALOVALILAR DÜNYA BİSİKLET GÜNÜNDE PEDAL ÇEVİRDİ

Yalova Belediyesi tarafından yenileme çalışmalarının ardından farklı bir ivme kazanan Doğu Sahil Bandı'nın ilk etkinliği yapıldı. Yalova Belediyesi'nin Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğu etkinliğe çok sayıda bisiklet sever katıldı. Etlinlik, saat 18: 00'da başlangıç startının verilmesiyle başladı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Yusuf Ziya Şener, Birim Müdürleri ve çok sayıda Yalovalı pedallarını çevirerek Doğu Sahil Bandı güzergahını turladı. Etkinlik sonrası bisiklet severler bu güzel düşünce için Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Düzenlemeler Sonrası Doğu Sahil Bandı'nda İlk Etkinlik

"Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet severlerle bir aradaydık" diyen Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Yaptığımız düzenlemeler sonrası Doğu Sahil Bandı'nda ilk etkinliğimizi düzenledik. Yapmış olduğumuz yatırımların vatandaşlarımızca memnuniyetle kullanılması bizlerin çalışma azmini daha da arttırıyor. Vatandaşlarımızın Doğu Sahil Bandı için dile getirdikleri yorumlar bizleri oldukça onore etti. Çalışma aşkımız şehrimiz için, gençlerimiz için, Yalova'ya gönüllü herkes için devam edecek. Bisiklet organizasyonunda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu gibi organizasyonları tekrarlamak ve gençlerimize sporu aşılamak adına etkinliklerimiz artarak devam edecek. Gençler bizi takipte kalsın" dedi.

Kaynak: Habermetre

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