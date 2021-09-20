YALOVALILAR AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASINDA PEDAL ÇEVİRECEK

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yalova Belediyesi farkındalık yaratmak amacıyla 'Ulaşım Farkındalık Korteji ve Sunum' gerçekleştirecek. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde 22 Eylül Çarşamba günü saat 17. 45'de başlayacak sunumun ardından, Doğu Sahil Bandı güzergahında bisiklet turu yapılacak. Yalova Belediyesi tarafından organize edilecek olan etkinliği tüm Yalova halkı davetlidir.

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