YALOVALI ZIPKINCILAR BU KEZ DENİZ CANLILARI İÇİN DALIŞ YAPTI

Yalova'da amatör zıpkınla balık avcıları düzenlenen etkinlikte Yalova Balıkçı Barınağı kıyılarında denize dalarak temizlik yaptı. Denizin dibinden araba lastiğinden plastik sandalyeye kadar birçok atık madde çıktı.

Her zaman balık avı için denize dalan Yalovalı amatör zıpkınla balık avcıları bu kez deniz canlılarının yaşam alanını temizlemek için dalış gerçekleştirdi. Yalova Valisi Muammer Erol'un da katılarak destek verdiği etkinlikte 35 balık adam denize girerek dipteki atık maddeleri temizledi. Deniz temizliği sırasında denizden çok ilginç şeyler çıkarıldı. Dibe atılan araba lastikleri, plastik sandalyeler, şişeler ve diğer atık maddeler yaklaşık 2 saat süren dalışla büyük oranda temizlendi. Dalış gerçekleştiren zıpkıncılar adına konuşan Tanju Baykır, 'Yalova zıpkıncıları olarak bugün balık avlamıyoruz. Yalova Balıkçı Barınağı'nın dibindeki tüm pislikleri ve insanlara zarar verebilecek olan maddeleri temizliyoruz. İnsanları doğaya ve denize karşı duyarlı olmaya davet ediyoruzö şeklinde konuştu.

Görüntü Bilgisi

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-Balık adamların toplu görüntüsü

-Hazırlanmaları

-Dalmaları

-Pisliklerin çıkartılmaları

-Temizlik yapan balık adamın konuşmaları

-Detaylar.

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Haber-Görüntü Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA, DHA



Kaynak: DHA