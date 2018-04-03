Yalovalı Sporcu Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonasında Yalovalı sporcu Yuşa Bican, Türkiye ikincisi oldu. Gaziantep'te düzenlenen şampiyonada 59 ilden 1260 erkek, 944 kız sporcu mücadele etti.

Yalova'yı temsil eden kulüplerden Kılavuz Spor Kulübü adına 2006 doğumlular 37 kiloda mücadele eden Bican, 6 rakibini de yenerek finale çıktı. Finalde ise hakem kararı ile mağlup olan Yalovalı sporcu Türkiye ikinciliğini kazanırken 27-29 Nisan tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde yapılacak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Sporcunun antrenörü Serkan Kılavuz, "Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcumuz Yüşa Bican 37 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Sırbistan'da yapılacak olan balkan şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştır. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu. - YALOVA