Son dakika haber! Yalovalı Şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı
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Son dakika haber! Yalovalı Şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yalovalı Şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Yalova'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yalovalı Şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı

YALOVA - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Yalova'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova'da bulunan asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi.

Vali Muammer Erol ve beraberindeki heyet önce Yalova Askeri Şehitliğini ziyaret etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri mezarlara karanfil bırakıp şehit kabirleri başında dualar okudu.

Protokol sonrasında ise Yalova Polis Şehitliği'ne geçti. Burada da şehit polislerimizin mezarları karanfil bırakıldı ve dualar edildi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Namık Öz, Sivil Toplum Kuruluş Örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haber! Yalovalı Şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı
Son dakika haber! Yalovalı Şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı
Son dakika haber! Yalovalı Şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı
Son dakika haber! Yalovalı Şehitler 15 Temmuz'da unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

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