ANKARA (Habermetre) - YALOVALI ÖĞRENCİLER ANITKABİR'DEYDİ

Yalova Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılı anma etkinlikleri kapsamında Yalova Üniversitesi öğrencilerine Ankara gezisi düzenledi. Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Topluğu Başkanı Burak Çolak ve üyelerinin taleplerini ret etmeyen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, öğrencileri Anıtkabir'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinliklerine yolladı. İlk olarak öğrenciler Ulucanlar Cezaevi Müzesini ziyaret etti. Ardından Anıtkabir'e giden öğrenciler buradan TBMM'e giderek AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile buluştular. Öğrencileri komisyon toplantı salonunda ağırlayan Milletvekilleri Büyükgümüş ve Akyol öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerden gelen soruları da cevapladılar. Son olarak Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden Yalova Üniversitesi öğrencileri burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile buluştu. Bakan Yardımcısı Kıran ile dış politika konuları üzerine sohbet eden öğrenciler ardından Yalova'ya döndüler. Başkan Vekili Tutuk'a Teşekkür Ettiler

Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Topluğu Başkanı Burak Çolak, Başkan Vekili Tutuk'a teşekkür ederek şunları söyledi; "Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Topluğu olarak Başkan Vekilimizi bir süre önce ziyaret ettik. Kendilerine yapacağımız çalışmaları aktardık. Ardından kendisinden 10 Kasım anma etkinliklerine katılmak için talebimiz oldu. Başkan Vekilimiz talebimizi olumlu karşıladı ve bizi anma etkinliklerine gönderdi. Topluluk olarak kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

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