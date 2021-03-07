Yalovalı kadınların dalından topladığı kiviler Avrupa'ya ihraç ediliyor
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Yalovalı kadınların dalından topladığı kiviler Avrupa'ya ihraç ediliyor

07.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:14
Yalovalı kadınların dalından topladığı kiviler Avrupa'ya ihraç ediliyor

Türkiye'nin kivi üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Yalova'da kadınlar tarafından dalından toplanan kiviler yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor.

Türkiye'nin kivi üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Yalova'da kadınlar tarafından dalından toplanan kiviler yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor.

Altınova ilçesinde yaz aylarında bahçelerden topladıkları kivilerin muhafaza edildiği soğuk hava depolarına gönderen kadınlar, burada da kivileri hazırlayarak Türkiye ve Avrupa pazarına sunuyor.

Bahçeden sofralara kadar uzayan kivinin yolculuğunda birçok alanda görev yapan kadınlar, bir taraftan aile bütçelerine katkı sunarken diğer yandan ihracata katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Soğuk hava deposunun işletme müdürü Arzu Gülbiter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların kivi sektörüne çalışkanlıkları ve azimleriyle büyük emek harcadıklarını söyledi.

Gülbiter, "15 yıl önce eşimi kaybettim, kendisi kivi işiyle uğraşıyordu. Eşimi kaybettikten sonra bu işin başına geçtim. Erkek egemenliğinin olduğu bir sektörde bir kadın işletme müdürü olarak ilk zamanlarda zorluklar yaşasam da bunu başardığımı düşünüyorum. Kivi sektöründe kadınlarımızın emeği oldukça fazla. Bahçelerdeki kivi ağaçlarının bakımı başta olmak üzere hasadının toplanması ve paketlenmesinde kadınlarımız büyük emek harcıyor." dedi.

Kivi ihracatının 3 yıldır sürdüğünü aktaran Gülbiter, Türkiye'nin Avrupa'dan daha az üretim yapmasına rağmen onlarla aynı kaliteyi yakaladıklarını dile getirdi.

İspanya, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesine Türkiye'den kivi gönderildiğini bildiren Gülbiter, "Kadınlarımız şu an depomuzda kivilerimizi boyutlarına göre ayırarak tüketiciye gitmeden son dokunuşlarını yapıyor. Buradaki işlemlerden sonra kiviler tüketiciye ulaşıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

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