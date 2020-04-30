Yalovalı hayırseverlerden Kilis'teki Suriyelilere yardım
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Yalovalı hayırseverlerden Kilis'teki Suriyelilere yardım

Yalova'da Altınova İmam Hatipliler Derneği tarafından başlatılan kampanya ile temin edilen yardım malzemeleri, Suriye ve Kilis'teki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Yalovalı hayırseverlerden Kilis'teki Suriyelilere yardım
30.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:00

Yalova'da Altınova İmam Hatipliler Derneği tarafından başlatılan kampanya ile temin edilen yardım malzemeleri, Suriye ve Kilis'teki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kampanya kapsamında temin edilen 570 gıda kolisi ile 50 bin TL, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle Kilis ve Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Altınova İmam Hatipliler Derneği Başkanı Alaaddin Akbaş, hayırseverlerin desteğiyle 570 gıda kolisi aldıklarını bunlardan 300'ünü Suriye içesindeki, diğerlerini ise Kilis'te yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtti.

Akbaş, Kilis'te yaşayan Suriyeli yetim ve ihtiyaç sahibi yüz aileye gıda kolisi yanında 500 TL de maddi destek sağladıklarını ifade etti.

Yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Akbaş, kolilerde bir aileye bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Suriyeli Nidal Salih de Türk halkı ve İHH'ya çok teşekkürlerini belirterek, "Bizleri her zaman olduğu gibi ramazanda da unutmadılar Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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