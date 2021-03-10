Yalovalı dolmuşçular "günde bir yolcu" parasıyla öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Yalova'da ailesi ihtiyaç sahibi öğrenciler için seferber olan şehir içi yolcu minibüsü esnafı, günde bir yolcunun ödediği parayı biriktirip giysi ve elektronik eşya yardımında bulunuyor.

Yalova'da ailesi ihtiyaç sahibi öğrenciler için seferber olan şehir içi yolcu minibüsü esnafı, günde bir yolcunun ödediği parayı biriktirip giysi ve elektronik eşya yardımında bulunuyor.

Kentte hizmet veren bir grup dolmuşçu esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen öğrenciler için 3 ay önce anlamlı bir kampanya başlattı.

Her gün bir yolcunun ödediği parayı biriktiren ve sayısı zamanla artan hayırsever esnaf, okul idarelerinin kendilerine bildirdiği öğrencilere şu ana kadar 20 tablet ve 1 masa üstü bilgisayar, 15 çift ayakkabı, 10 mont hediye etti, ayrıca uzaktan eğitim için bir ailenin evine internet bağlatarak 1 yıllık masrafını ödedi.

"Gücümüzün yettiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz"

Minibüs işleten Hasan Çakar, AA muhabirine, salgın nedeniyle yardıma muhtaç ailelerin çocukları için birkaç arkadaşıyla başlattıkları kampanyaya kısa sürede tüm meslektaşlarının katıldığını söyledi.

Kampanyanın beklediklerinden çok büyüdüğünü belirten Çakar, "Günde bir yolcu adı altında, ulaşabildiğimiz arkadaşlarımızla kampanyayı başlattık. Her gün üçer, beşer lira biriktiriyoruz. Gücümüzün yettiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Çakar, günde bir yolcunun ödediği ücreti bağışlamanın hiçbir esnafa zorluk olmadığını vurguladı.

Uygulamanın başka şehirlere örnek olmasını temenni eden Çakar, şöyle konuştu:

"Yalova'da şehir içi minibüslerde 167 esnafız, çoğu arkadaşımız sağolsun bu yardım kampanyamıza katılıyor. Kimi 2, kimi 3, kimi de 5 lira veriyor. Birimiz, her gün bir yerde biriktiriyor. Biriken paralarla da elimizden gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genelde biz çocuklara bu yardımı yapıyoruz. Okullarda eğitim gören çocuklar önceliğimiz. Okul müdürleri tespit ediyor. Biz de onların tespit ettiği çocuklara kendimiz ya da okul müdürlerimiz yardımıyla ulaşıyoruz. Bence bu pandemi sürecinde herkes birbirine yardım etmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik