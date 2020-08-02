Yalovalı arıcıların organik bal mesaisi başladı
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Yalovalı arıcıların organik bal mesaisi başladı

Yüz ölçümünün yarısından fazla orman örtüsüne sahip Yalova'da arıcılar, organik bal hasadına başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Yalovalı arıcıların organik bal mesaisi başladı
02.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:26

Yüz ölçümünün yarısından fazla orman örtüsüne sahip Yalova'da arıcılar, organik bal hasadına başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Marmara Bölgesi'nin zengin bitki çeşidi ve yoğun orman örtüsüyle kaplı illerinden Yalova, yıllık 260 tonun üzerinde bal üretimiyle ön plana çıkıyor. Yüzde 58'i ormanlarla kaplı kentte arıcıların, organik balı da yoğun talep görüyor.

Genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane, ıhlamur, böğürtlen, kekik, akasya, karabaş otu gibi zengin bitki örtüsüyle bilinen Yalova, bu özelliğiyle arı ürünleri içerisindeki polenin değerini de artırıyor.

Kentte 28 bin 358 kovanla üretim yapan 251 arıcı da ilin zengin bitki örtüsünden faydalanmak ve kaliteli bal üretmek için doğal alanları tercih ediyor. Arıcılar, üretimin büyük çoğunluğunu kestane ve ıhlamur balından oluşturuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2018'de başlatılan "Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"nde yer alan 10 arıcı ise hasat mutluluğu yaşıyor.

Kurtköy, Soğucak, Safran, Ortaburun, Güllük, Teşvikiye bölgelerinde bulunan alanlarda üretim yapan arıcılar, organik bal hasadına başladı.

Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Alaybeyoğlu, AA muhabirine, organik arıcılık döneminde sertifika alabilmek için kontrol ekibine ürün verdiklerini söyledi.

Güllük bölgesinde organik bal üretimini sürdürdüklerini, gün geçtikçe daha iyi üretim olacağına yönelik ümitlerinin arttığını anlatan Alaybeyoğlu, "Bölgemiz çok temiz ve hijyendir. Burada yapmamızın birinci nedeni zirai çalışma, zirai üretim hiç yok. Fasulye dahi dikilmeyen bir bölge. Ayırca yerleşim yerinden en az 3 kilometre uzakta. Önemli diğer bir nokta ise kestane ve ıhlamur ağaçları, kekik, yabani nane gibi bitki örtüsünün çok değerli olması." diye konuştu.

Alaybeyoğlu, hava sıcaklıklarındaki olağan dışı düşüşlerin bu yılki üretimi etkilediğini belirtti.

Geçen yıl tüm bal üretiminin 263 ton olduğunu kaydeden Alaybeyoğlu, "Geçen yıl yine 3 tona yakın organik bal elde etmiştik. Bu yıl beklentimiz daha yüksekti. Arılarımızı çok iyi hazırlamıştık. Ancak iklim değişiklikleri nedeniyle yine 2,5 ton civarında üretim yapabileceğiz. Genelde ise 200 tonu belki bulabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Organik balın kilogramı 200 ile 300 lira arasında değişiyor

Birlik Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz ise organik balın kalitesi nedeniyle fiyatında da farklılık olduğu söyledi.

Normal bal üretiminde, kışın besleme amaçlı şeker kullanılabildiğini dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:

"Ama organik arıcılıkta hiçbir şekilde kimyasal ilaçlama veya dıştan besleme yapılmıyor. Arının her şeyi doğal, kendi halinde ve kendi balıyla beslenmesi sağlanıyor. Bu nedenle organik balda daha az üretim yapılıyor ve kaliteli olması nedeniyle de fiyatı yüksek oluyor. Ayrıca bizim ormanlarımız ıhlamur ve kestane ağırlıklı. Kestanenin antioksidan özelliğinin çok yüksek olması ve ıhlamurun da üst solunum yoluna çok iyi gelmesi, ikisinin karışımı balın daha mükemmel olmasını sağlıyor. Normal balın kilogramı 120 lira civarında. Organik balımız ise kilogramı 200 liradan 300 liraya kadar değişen fiyatla satılıyor."

Kaynak: AA

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