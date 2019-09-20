Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim

Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim

Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetimYALOVA - Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi.

20.09.2019 16:31

Yalova zabıtasından okul kantinlerine denetim

YALOVA - Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi.

Eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini mercek altına aldı. Ekipler, okulları tek tek dolaşıp incelemelerde bulundu. Denetimlerde ciddi bir aksaklıkla karşılaşılmazken, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere ikazlarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin aralıklarla süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et