Yalova, Yunanistan'da Tanıtıldı

Yalova Belediyesi, 10-12 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen 33. Uluslararası Philoxenia Turizm Fuarı'na katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tanıtılması amacıyla 128 metrekarelik alanda stant kurdu. Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen 33. Uluslararası Philoxenia Turizm Fuarı'na katılan Yalova Belediyesi de stanttaki yerini aldı. Düzenlenen fuarda Yalova Belediyesi'ni; Özel Kalem Müdürü Özlem Salman, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hakan İlaslan temsil etti. Fuarda ziyaretçilere, Yalova'nın doğa güzellikleri ile gezilip görülebilecek yerlerinin tanıtımına ilişkin broşür ve kitapçıklar dağıtıldı ve lokum ikramında da bulunuldu.



10 Kasım Atatürk'ün vefatının 79. yıldönümü sebebiyle Atatürk'ün Selanik de ki evinde gerçekleştirilen törene de katılan temsilciler, törende Türkiye Cumhuriyet Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan ile de bir araya geldi. Selanik Başkonsolosu Okan ile birebir görüşen temsilciler, kendisine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman adına Yürüyen Köşk maketini ve Başkan Salman'ın 'Yaptıklarım Yazdıklarım' adlı kitabını takdim ettiler. - YALOVA