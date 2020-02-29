Yalova, yabancıya en çok konut satılan beşinci il oldu

29.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:42

Yalova, 2019'da 1696 adetle yabancıların en çok konut aldığı beşinci il oldu.

Beyttürk'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi Türkiye'nin en önemli şehirlerine yakınlığı, Sabiha Gökçen'e 1 saatlik uzaklıkta bulunması, doğal ve tarihi güzellikleri barındırması, kolay ulaşılabilir olması gibi özellikleri Yalova'ya yönelik yabancı yatırımcı ilgisini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, "Geçen yıl Yalova'da satılan 1696 konutun yüzde 19'unu, 318'ini biz sattık. Yani Yalova'da konut alan her 100 yabancıdan 19'u bizi tercih etmiş." ifadelerini kullandı.

Barman, Yalova'nın yabancıya en çok konut satılan beşinci il olduğunu belirterek, "Yalova, küçük bir şehir olmasına rağmen bu alanda uzun yıllardır ön sıralardaki yerini koruyor. Geçen yıl kentten yabancıya satılan konut sayısı 1696 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı gayrimenkul alıcısının Türkiye'ye ilgisinin 2012'de uygulamaya konulan Mütekabiliyet Yasası ile artışa geçtiğini kaydeden Barman, rakamın 2019'da 45 bini aşarak rekor kırdığını belirtti.

Yabancıların Türkiye'de tercih ettiği önemli rotalar arasında Yalova'nın da bulunduğunu dile getiren Barman, "İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi Türkiye'nin en önemli şehirlerine yakınlığı, Sabiha Gökçen'e 1 saatlik uzaklıkta bulunması, doğal ve tarihi güzellikleri barındırması, kolay ulaşılabilir olması gibi özellikleri Yalova'ya yönelik yabancı yatırımcı ilgisini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Barman, Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bu kente dokunduğunu belirterek, Yalova'da turizm ve liman alanındaki yatırımların da sürdüğünü kaydetti.

Barman, son yıllarda önemli gayrimenkul firmalarının şehirde proje geliştirdiğini, bilinen markaların otel açtığını, Yalova'nın, 2019'da 1696 adetle yabancıların en çok konut aldığı beşinci il olduğunu belirtti.Yalova'da son 5 yılda yabancılara toplamda 7 bin 85 adet konut satıldığını belirten Barman, kente özellikle Körfez ve Orta Doğu ülkelerinin vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

Barman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satış adedi, İstanbul ve Antalya kadar yüksek olmayabilir ancak Yalova nüfusuna ve yüzölçümüne göre bu kentlerimizden katbekat küçüktür. Rakam Yalova açısından çok önemlidir. Bu satışlar kentimiz için ciddi bir döviz kaynağıdır. Yalova'nın saydığımız tüm cezbedici özellikleriyle yabancıya satışta ilk sıralardaki yerini koruyacağına inancımız tam.Şirketimiz 2013'ten beri Yalova'da proje geliştiriyor. Bugüne kadar kentte hayata geçirdiğimiz 5 projede toplamda bin adetten fazla konut inşa ettik. Geçen yıl Yalova'da satılan 1696 konutun yüzde 19'unu, 318'ini biz sattık. Yani Yalova'da konut alan her 100 yabancıdan 19'u bizi tercih etmiş. Beytepe ve Beyttürk Orman projelerimizin satışına yıl boyunca sürdü."

Barman, bu satışlardan 26,5 milyon dolar ciro elde ederek ülkeye döviz kazandırdıklarını, en çok konut alan milletler arasında Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt vatandaşlarının yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA