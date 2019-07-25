Yalova'ya depreme dayanıklı yeni hastane yapılacak

Yalova Sağlık İl Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, yeni yapılacak 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesinde kentin deprem bölgesinde olduğu için yatay olarak yapılacağını ve binanın altına 500 deprem izolatörü yerleştirileceğini söyledi.

Kaşıkcı, Sağlık İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kaşıkcı, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki çok sayıda hastane binasını yenilediğini dile getirdi.

Hastanenin yapıldığı alanda hafriyat çalışmalarında sona gelindiğini, fore kazıkların çakıldığını ifade eden Kaşıkcı, "Yatay bir hastane olacak. Malum deprem bölgesindeyiz, büyük bir bina. 200 bin metrekare arsası var. 400 yatak, 105 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yaklaşık 2,5 kat hastanemiz büyümüş olacak, mevcut durumdan, metrekareden." ifadesini kullandı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde en çok zarar gören illerden birisi olan Yalova'da binanın depreme karşı dayanıklı yapıldığının altını çizen Kaşıkcı, şöyle konuştu:

"Binada 500 adet deprem izolatörü var. Altında her biri 60-70 santimetre. 360 derece hareket edecek şekilde. Yani zemin her ne kadar hareket etse de binanın üstünde sabit duracağı, güvenli bir hastane binamız olacak inşallah. İnşallah önümüzdeki ağustos ayında eğer bakanlık programı uygun olursa, en kısa zamanda resmi temel atma törenini de yapacağız."

Proje hakkında detaylı bilgiler veren Kaşıkcı, hastanede 800 araçlık otopark, 140 poliklinik, 215 tek kişilik oda, 11 ameliyathane, 100 civarında yoğun bakım ve palyatif yata, özellikli üniteleri olacağını kaydetti.

Kaynak: AA