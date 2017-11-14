Yalova'ya 400 Yataklı Hastane

Yalova'ya inşa edilecek yeni hastanenin proje ihalesi yapıldı.



Yalova'yı sağlık hizmetleri açısından önemli ölçüde rahatlatacak olan 400 yataklı Devlet Hastanesi'nin proje ihalesi yapıldı. İhaleye 6 firma teklif verdi. İhalenin kazananı ise tekliflerin incelenmesinin ardından kamuoyuna duyurulacak. İhaleyi kazanan firma hemen çalışmalara başlayacak. Projenin çizilmesinin ardından yapım ihalesi gerçekleşecek.



Yapılan bu ihale Devlet Hastanesi'nin yapım sürecinin resmen başlamış olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, "2002 yılından bu yana sağlık alanında reformlar yapıldı. Ulaşılabilir ve tamamen ücretsize yakın bir sağlık hizmetiyle hükümetimiz çok büyük bir değişim yakaladı. Dönemimizde hastane binaları yenileniyor. Yalova'mıza yeni hastane yapılıyor. Otel konseptinde 400 yataklı, 237 odası tek kişilik yoğun bakım üniteleri, diyaliz üniteleri ve kadın doğumla birlikte ameliyathanesi bulunan hastanede geniş acil üniteleri ile müşahede odaları bulunacak. Poliklinikleri ile birlikte modern bir hastane olacak. Böyle güzel yatırımları milletimizin hizmetine sunduğumuz için son derece mutluyuz. Yalova'mıza hayırlı olsun" dedi. - YALOVA