Yalova ve Bursa için sağanak uyarısı
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Yalova ve Bursa için sağanak uyarısı

09.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:07
Yalova ve Bursa için sağanak uyarısı

Yalova ve Bursa'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yalova ve Bursa'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün 18.30'a kadar Yalova, Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Orhangazi ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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