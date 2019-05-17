Yalova Valisi'nden Bayram Mesajı

Yalova Valisi Muammer Erol Atatürk'ün Milli Mücadele'nin startını vermek üzere Samsun'a ayak basışının 100 yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Erol, "Bugün, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Aziz Milletimizin bağımsızlık yürüyüşünü başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. Yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutluyoruz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100 yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Erol mesajında şu sözlere yer verdi, "19 Mayıs, Türk Milletinin kendi istiklalini kurtarmak yönünde kendi azim ve kararını ortaya koyduğu varlık-yokluk mücadelesinin ilk adımıdır. 19 Mayıs, aynı zamanda dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan esaret altındaki bir geleceği reddederek, hürriyetinden vazgeçmeyen, düşmana asla boyun eğmeyen Türk Milletinin tarihinde bir büyük geleceğin ve inkılabın başlangıcı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mili mücadelemizin dönüm noktalarından olan bu anlamlı günü Cumhuriyetimizin teminatı olan Türk gençliğine bir bayram olarak armağan ederek, gençliğe verdiği değeri ve güveni ortaya koymuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin onların omuzlarında yükseleceğini ifade etmiştir. Ülkemizin geleceği, vatanımız ve bayrağımız, bağımsızlık bilinciyle yetişen sizlere emanettir. Güçlü ve büyük bir Türkiye idealini yaşatmak için, ülkemizi daha da ileriye taşıma noktasında gerekeni yapacak, araştıran, üreten, sorgulayan, aynı zamanda milli ve manevi değerlerine bağlı Kurtuluş Savaşı ruhunu taşıyan bireyler olarak ülkemize değer katmak için elinizden gelen gayreti göstereceğinize olan inancım tamdır. Sizleri seviyor ve sizlere güveniyoruz Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, Kahraman Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, hepinize en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum" - YALOVA

Kaynak: İHA