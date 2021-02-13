Yalova Valisi Muammer Erol, Kovid-19 denetimlerini takip etti
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Yalova Valisi Muammer Erol, Kovid-19 denetimlerini takip etti

13.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:17
Yalova Valisi Muammer Erol, Kovid-19 denetimlerini takip etti

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda görev alan personeller ile açık iş yerlerinin denetimini takip etti.

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda görev alan personeller ile açık iş yerlerinin denetimini takip etti.

Vali Muammer Erol, beraberinde Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bahçepınar ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile il merkezindeki çalışmaları takip etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki polis kontrol noktasında ekiplerin durdurulan araçlar üzerindeki denetimine katılan Vali Erol, daha sonra uygulamadan muaf olan iş yerlerini gezdi.

Cumhuriyet ve İstanbul Caddeleri üzerinde açık olan iş yerlerinde esnaflarla sohbet edilmesi ve inşa çalışmaları süren Yalova Polis Merkezi ziyaretinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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