Yalova Valisi Muammer Erol, Görevine Başladı

CUMHURBAŞKANLIĞININ Valiler Kararnamesi ile Merkez Valiliği'nden Yalova Valiliği'ne atanan Muammer Erol, göreve başladı. Erol için görev yapacağı Yalova'da bir karşılama töreni düzenlendi.

Valilik binası bahçesinde düzenlenen törende tören mangasını selamlayan Vali Muammer Erol, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da Vali Erol'u çiçeklerle karşıladı. Makamına geçen Vali Erol, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Erol, "Yalova memleketimizin herhangi bir şekilde burada yaşama fırsatı olup da reddetmeyeceği güzellikte ve ilk Atatürk'ün de gözbebeği olan bir şehrimiz. Ben bu şehirde yaşama, vali sıfatıyla hizmet etme fırsatını verdiği için cenabı hakka sonsuz şükürler ediyorum. İnşallah bu fırsatı zamanı geldiğinde dönüşümüzde hepimizin gönlünde iz bırakan bir kardeşiniz olarak hizmet vermeye gayret edeceğim. Sizlerden de bu konuda yardımcı olmanızı isteyeceğim" diye konuştu.

- Yalova