Yalova Valisi Muammer Erol'dan kente araç giriş çıkışı açıklaması Açıklaması Yalova Valisi Muammer Erol, tüm komşu illerin büyükşehir olması dolayısıyla, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a 15 gün süreyle araç giriş çıkışlarının durdurulması uygulamasına kentin de fiilen dahil olduğunu bildirdi.

Yalova Valisi Muammer Erol, tüm komşu illerin büyükşehir olması dolayısıyla, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a 15 gün süreyle araç giriş çıkışlarının durdurulması uygulamasına kentin de fiilen dahil olduğunu bildirdi.

Erol, yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatılması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu karar dolayısıyla Yalova'ya da giriş ve çıkışlar olmadığına dikkati çeken Erol, şöyle konuştu:

"Bizim komşularımızın tamamı büyükşehir. Yani fiilen aslında alınan bu kararla 30 büyükşehir, artı Zonguldak gibi Yalova da bu büyükşehirlerde uygulanmakta olan kurallar kapsamına dahil edilmiş oldu. Çünkü Yalova'dan herhangi bir şekliyle il dışına çıkmak isteyenler büyükşehirlerle ilgili alınan giriş çıkış yasakları kapsamında uygulanacak tedbirlerle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla bizim buradan Yalova'dan, il dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili uygulayacağımız kurallar da alınan bu tedbirlerle paralel olacak. Bizim uygulamalarımız da bu yönde."

Transit geçişlerde İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgenin geçerli olduğunu aktaran Erol, şunları söyledi:

"Esas olan üretim ve tedarik zincirinin bir şekilde devam ettirilmesi mutlaka ama vatandaşlarımızın da her birinin işte kendi OHAL'ini ilan ederek sıfır temas ve maksimum hijyen maksadıyla alınan tedbirlere azami uyma gayreti, çabasını göstermeleri bizim sağlamaya çalıştığımız. O noktada da Yalova için şunu söyleyebiliriz, Yalova'da hakikaten insanlarımız hem basın yoluyla hem görsel medya yoluyla duydukları, işittikleri tedbirlere hem de Valiliğimizce alınan ve mahallinde uyguladığımız kurallara uyma noktasında ciddi bir özen ve gayret içindeler. Bu noktada Yalova'da vatandaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor, sağ olsunlar. Bu titizliklerini devam ettirdikleri sürece korktuğumuz başımıza gelmeden bu süreci atlatacağız diye ümit ediyoruz."

Erol, üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi adına Eskihisar-Topçular hattında yük kamyonu taşıyıcılığı yapan feribotların çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA