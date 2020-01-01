Yalova Valisi Erol, hastane ve kontrol noktalarındaki görevlilerin yeni yılını kutladı

01.01.2020 02:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:06

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni yılda hastanede tedavi gören hastalar ile kontrol noktalarında görev yapan personelin yeni yılını kutladı.



Vali Erol, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret etti.



İlk olarak 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret eden Vali Erol ve beraberindekiler, buradan Çınarcık yolu üzerindeki uygulama noktasına geçti.

Burada güvenlik güçleriyle sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Erol, daha sonra Bursa yolundaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Sahil yolunda bulunan polis merkezi ziyaretinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına geçen Vali Erol, güvenlik önlemi alan ekipler ile kutlama programına katılan vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra Yalova Devlet Hastanesine geçen Vali Erol ve beraberindekiler, acil servis ve diğer birimlerde tedavi gören hastalara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diledi.



Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Erol, ziyaretleri kapsamında güvenlik güçleri, sağlık personeli ve vatandaşın yeni yıllarını kutladığını ifade etti.

Yalova'da yeni yıla herhangi bir sıkıntı yaşanmadan girildiğine dikkati çeken Erol, şunları kaydetti:

"İnşallah vatandaşlarımız 2020'de de şuanda olduğu gibi huzurla, sağlıkla, sevdikleriyle bir yıl geçirir, arzu ettikleri güzelliklere eriştikleri bir yıl olarak tamamlar. Biz de kamu çalışanları, memurlar, hizmet edenler olarak buna bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere. O yönde gayretleri olan görev başındaki arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Onların bu saatlerdeki nöbetleri sayesinde sevdikleri de rahat ediyor. Onların da bu özverilerinin bir karşılığı var. İnşallah milletimiz, memleketimiz 2020'yi arzu ettiğimiz güzelliklerle birlikte 2021'e devreder."

Kutlama programı, Erol ve beraberindeki heyetin itfaiye müdürlüğü ve polis lokali ziyaretlerinin ardından son buldu.

Kaynak: AA