Yalova Valisi Erol'dan Zafer Bayramı mesajı

29.08.2019 10:02

Yalova Valisi Muammer Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erol, mesajında, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılını idrak etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin 26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutan Meydan Savaşı ile varlığına ve bölünmez bütünlüğüne göz diken dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği destansı mücadeleyle bu zaferi şanlı tarihine altın harflerle yazdırdığını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişimde, emperyalist heveslere birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve geleceğimize yönelik tehditlerle karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Haftası vesilesiyle, bu zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA