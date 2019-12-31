Yalova Valisi Erol'dan yeni yıl mesajı

31.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:26

Yalova Valisi Muammer Erol, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erol mesajında, yeni yılın Yalovalılar ve insanlığa, savaş, terör, felaket ve kazalardan uzak bir sene olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımızın altında el ele, omuz omuza, gönül gönüle, kardeşçe, huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek sağlıklı, umut dolu güzel günler, nice yıllar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2020 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha güvenle bakacağımız günler yaşayacağımıza olan inancımız tamdır. Öncelikle toplumsal sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının yeni yılda da hakim olması en büyük dileğimdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatan uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Yeni yılın yeni başlangıçlar ve umutlarla beraber tüm Yalovalı hemşehrilerimin, her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, bir kez daha 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA