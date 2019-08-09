Yalova Valisi Erol'dan Kurban Bayramı mesajı

09.08.2019 09:24

Yalova Valisi Muammer Erol, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, bayramların milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, manevi hasletleri geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramların kardeşlik ve dayanışma iklimini güçlendirmek, küslükleri ortadan kaldırmak için önemli bir fırsat olduğunu aktaran Erol, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, yaşlı, engelli, yetim, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, aziz şehitlerimizin bize emaneti olan aileleriyle ve gazilerimizle yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Heyecanla beklenen bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için araçlarıyla yollara çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını tavsiye eden Erol, şunları kaydetti:

"Unutmayınız, yollarda kaybedilen zamanın telafisi mutlaka vardır ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisi yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle, hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Başta Yalovalı hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; bu bayramın, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzüne hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA