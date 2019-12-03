Yalova Valisi Erol'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

03.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:02

Yalova Valisi Muammer Erol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların haklarına, sorunlarına ve çözüm yollarına dikkati çekmeyi amaçladığı, engellilerin seslerini duyurduğu özel bir gün olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşadığı sorunların, sadece onların sorunu olmadığını vurgulayan Erol, aileleri, çevre, toplum ve kısacası tüm insanların ortak sorunu kabul edilmesi gerektiğine işaret etti.

"Sosyal devlet anlayışı gereği evrensel kriterler doğrultusunda engellilerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak amacıyla spor, edebiyat, sanat, eğitim ve iş hayatına katılımlarını sağlamak ve destek çıkmak öncelikli görevimizdir." ifadesini kullanan Erol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlılıklar artmış, sorunlarının çözümüne yönelik önemli gelişmeler kaydedilmiş olup ülkemizde istihdamdan eğitime, bakım hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar engellilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli mesafeler katedilmiştir. İlimiz genelinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bin 591 engelliye evde bakım ücreti bağlanmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bin 603 özel eğitim öğrencisine eğitim hizmet verilmiş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından 2022 sayılı yasa kapsamında 620 kişiye engelli aylığı bağlanmış ve İŞKUR aracılığıyla 209 engellimiz özel sektör ve kamuda işe yerleştirilmiş, 13 engellimiz de işbaşı eğitimi programından faydalanarak istihdam sağlanmıştır.

Bizler de hiçbir engelliliğin bilerek ve isteyerek olmadığını unutmamalıyız. Her birimizin bir engelli adayı olduğu şuuruyla hareket etmemiz, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak onlara yardımcı olmalıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini diliyor, hayatın tüm alanlarında, tüm zorluklarına rağmen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadeleyi takdir ediyorum."

Kaynak: AA