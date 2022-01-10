Yalova Valiliği ve Terma City'den Gazeteciler Günü kutlaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova Valiliği ve Terma City'den Gazeteciler Günü kutlaması

Yalova Valiliği ve Terma City'den Gazeteciler Günü kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yalova Valiliği ve Terma City tarafından 10 Ocak Gazeteciler Gününde basın mensuplarına kahvaltı verildi.

YALOVA (İHA) - Yalova Valiliği ve Terma City tarafından 10 Ocak Gazeteciler Gününde basın mensuplarına kahvaltı verildi.

Karaderili Şirket Grubu'na ait Terma City Otel'de düzenlenen kahvaltıya ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı. Vali Muammer Erol, gazetecilerin önemli bir görevi olduğuna işaret ederek, "Hepimizin yaşadığımız dünyanın, çevreninin, ülkenin birer ferdi olarak bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi edinmenin yolu da basındır. Basında çalışan arkadaşlarımızın emeği takdire şayandır. Her birimizin en temel hakkı olan bilgiyi edinebilmemiz için fedakarca çalışıyorlar. Bu çalışmaları zaman zaman takdir edilirken, bazen hiç hak etmedikleri muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Görevini yapma aşkıyla hayatını kaybeden gazeteci arkadaşlarımız oldu. Onları da rahmet ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu Ceo'su Tevfik Talas da, programa katılan gazetecilerin günlerini kutlayarak, "İletişimin gittikçe hızlandığı bir dönemde, bizleri bilgilendirmedeki göreviniz gerçekten çok önemli. Bu yöndeki çalışmalarınıza saygı duyuyor ve çok teşekkür ediyoruz. 2022'nin sizlere ve ailenize esenlik getirmesini diliyorum" dedi. - YALOVA

Yalova Valiliği ve Terma City'den Gazeteciler Günü kutlaması

Yalova Valiliği ve Terma City'den Gazeteciler Günü kutlaması

Yalova Valiliği ve Terma City'den Gazeteciler Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title