Son dakika! Yalova Valiliğinden Kovid-19 uyarısı

Yalova Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında filyasyon ekiplerinin temaslıları tespiti noktasında vatandaşın duyarlı olmasını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki denetimlerin devam ettiği, ancak Kovid-19 ile mücadele sürecinde gösterilecek hassasiyetle virüsün bulaştırıcılığının önlenmesi ve daha sağlıklı bir hayat sürdürebilmenin mümkün olduğunu bildirildi.

Gelinen noktayla bağlantılı olarak, ildeki vaka oranlarına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelindeki vakaların yüzde 40'ının ev hanımı, çalışmıyor ya da emekli olduğu, yüzde 80'inin apartman dairelerinde yaşadığı, yüzde 42'sinin aile içi yüzde 10'unun ise arkadaş ortamında virüse yakalandığı görülmektedir. Salgın kontrol sürecinde büyük önem arz eden test süresi ve vatandaşlarımızın evine ilaç götürüp temaslıları tespit etme hususlarında örnek bir çalışma yürütülmekle birlikte yine özellikle sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde kontrollerimiz ve sokağa çıkma serbestliği olan saatlerde işletme denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Filyasyon esnasında pozitif vakanın temaslıları tespit edilirken, sağlık görevlisinin sorduğu sorulara doğru cevap verip, vakanın tüm temaslıların tespit edilip izolasyonunun sağlanması bulaşın kırılmasında hayati rol oynamaktır. Yalova'mızı hak ettiği noktaya getirmede siz saygıdeğer vatandaşlarımızın özellikle temaslıların tespiti konusundaki desteği ve maske mesafe hijyen kurallarına dikkat etmek kilit rol oynayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız