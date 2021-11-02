Yalova, vaka sayısı en çok artan illerden oldu

YALOVA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir hafta içerisinde vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında Yalova ilk sırayı aldı. Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, vaka sayısının artmasının yüzde 60'ının ev ziyaretlerinden kaynaklı olduğunu bildirildi.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, paylaşımında "16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir" diyerek uyardı. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamada Yalova bir hafta içinde en çok vaka sayısı artan şehirler arasında yer aldı. Kentte, 9-15 Ekim'de tarihleri arasında, 100 binde 258,65 olan oran, 16-22 Ekim arasında 387,97'ye yükseldi.

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan hıfzıssıhha kurulunda alınan kararlarla vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyması gerektiğinin altını çizen Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, "Yine HES kodu sorgulamasının zorunlu olup etkin bir şekilde yapılması ayrıca önemlidir. Tabii yine mevsim değişikliği sürecinde havaların soğumasıyla vatandaşlarımız daha fazla kapalı alanlarda vakit geçirme eğiliminde. Bizim isteğimiz geçirilen sürelerin kısaltılmasına dikkat edilmeli ve kalabalık organizasyonlarda tedbirli davranmak gerekmektedir. Koronavirüsle mücadelede en etkili belki de tek silahımız olan aşı için ilimizde ilk dozun üzerinden 42 gün geçmiş olmasına rağmen, ne yazık ki 10 bin 829 vatandaşımız henüz 2'nci doz aşısını olmadılar. Biz bu kişilerde defaten iletişime geçmemiz, telefonla aramamız, ziyaret etmemize rağmen 2'nci doza ikna aşamasında vatandaşlarımız istediğimiz oranda rağbet göstermiyorlar. Salgının hızını yavaşlatıp eski günlerimize dönmenin yolu aşılamadan geçmektedir. Sizlerin aracılığıyla ilimizde henüz aşısını yaptırmamış 10 bin 829 vatandaşımızı bir an önce 2'nci doz aşılarını olmaya davet ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine harfiyen uymalarını talep ediyorum" dedi.