Yalova Üniversitesinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Yalova Üniversitesi Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 60 bin lira tutarında bağış yaptı.

Yalova Üniversitesi Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 60 bin lira tutarında bağış yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgınının ciddi sağlık sorunları ve can kayıplarının yanında toplumları ekonomik yönden de büyük sıkıntılara sürükleme potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

Süreci en az hasarla atlatabilmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde herkesin elinden geleni yapması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum karşısında Cumhurbaşkanımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir Milli Dayanışma Kampanyası başlatmıştır. Böyle durumlarda birbirimize sarılarak güç birliği ve gönül birliğiyle sıkıntıların üstesinden gelmeyi başaran bir millet olduğumuza tarih şahittir.

Bugün yaşamakta olduğumuz ve ağırlığı her alanda hissedilmeye başlayan bu problemi yine aynı duygu, düşünce, eylem birliğiyle tam bir dayanışma içinde atlatacağımıza da şüphe yoktur. Bu sıkıntılı dönemde işini, aşını ve sağlığını kaybedenlere destek olmak ve daima yanlarında olduğumuzu göstermek üzere Yalova Üniversitesi Senatosu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılmaya karar vermiş, üyelerin kendi aralarında topladıkları 60 bin lira tutarındaki katkı, kampanyanın banka hesabına yatırılmıştır."

Kaynak: AA