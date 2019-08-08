Yalova Üniversitesi yüzde 97,5 doluluğa ulaştı

08.08.2019 10:16

Yalova Üniversitesinin, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla yüzde 97,5 doluluğa ulaştığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yeni akademik yıl için bir önceki döneme göre yüzde 5'lik puan artışı ile yüzde 97,5 doluluğa ulaşıldığı belirtildi.

3 bin 445 yeni öğrenciyi bünyesine katan üniversitenin, ilk kez kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerle 3 bin 700 yeni öğrenci sayısına ulaştığı da aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece, üniversitemiz 10 yıllık tarihinin en yüksek doluluk oranını yakalamıştır. Üniversitemiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılında mevcut fakülte ve meslek yüksekokullara ek olarak Altınova Meslek Yüksekokulu, çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarına toplamda 11 yeni bölüme öğrenci kabul etti. 2019 YKS verileri ışığında ortaya çıkan doluluk oranları üniversitemizin yeni bölümler noktasında isabetli kararlar vermiş olduğunun bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Öğrencilerine daha iyi eğitim öğretim olanağı sunmak ve yerleşkelerini öğrencilerin ihtiyaçlarına göre dizayn etmek için çalışmalarına hız veren üniversitemiz, yeni dönemde hizmete sunacağı Öğrenci Yaşam Merkezi ile memnuniyet düzeyini daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyor."

Kaynak: AA