Yalova Üniversitesi öğretim üyesinin buluşu tescillendi
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Yalova Üniversitesi öğretim üyesinin buluşu tescillendi

08.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:07
Yalova Üniversitesi öğretim üyesinin buluşu tescillendi

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Timaç'ın "EPDM Kauçuk Koruyucu Yapılanması" buluşu tescil edildi.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Timaç'ın "EPDM Kauçuk Koruyucu Yapılanması" buluşu tescil edildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Timaç'ın buluşunun, 2015/17726 numarası ile "incelemeli patent" olarak tescil edildiği bildirildi.

Açıklamada buluşun, özellikle taşımacılık sektöründe altyapı olarak kullanılan metal bağlantı elemanları ile montajlanan ahşap malzemenin deforme olmasını engelleyen bir koruyucu yapılanma olduğu belirtildi.

Buluşla, ahşap malzemeye metal sac levha ile bağlantı elemanı arasına konumlandırılmış ve üzerinde oluşturulmuş özel boşluklu tasarımı sayesinde bağlantı elemanının ahşap malzemeyi deformasyona uğratmasını engelleyen bir malzeme içerdiği aktarılan açıklamada, "Buluşun tescillenmesi ile Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Timaç'ın buluş sahibi olduğu patent sayısı biri uluslararası, 7'si ulusal olmak üzere 8'e yükselmiştir. Dr. Gökhan Timaç'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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