Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu yeni döneme hazırlanıyor Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokuluna 2020-2021 akademik yılında 100 öğrenci alınacak.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokuluna 2020-2021 akademik yılında 100 öğrenci alınacak.

Yalova Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve Tersan Tersanesi arasında yapılan protokol gereği Altınova Belediyesi okul binasını eğitim için meslek yüksekokuluna tahsis etti. Protokol gereği öğrenciler tersanede hem uygulamalı olarak işi öğrenirken mezun olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya başlıyor.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmaların talep ettiği bilgilere sahip, donanımlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Kamu, sanayi ve üniversite iş birliği çalışmalarının birinci öncelikleri olduğunu belirten Cebeci, şöyle konuştu:

"Yalova'da 45 tersane var. Bu projeyle bunu değerlendirdik. Hem iş dünyasına kaliteli eleman yetiştirmek hem meslek yüksekokulları aracılığıyla yaptığımız ön lisans eğitimini daha anlamlı hale getirmek için yeni bir model üzerinde çalıştık. Önerimizi buradaki kuruluşlarla paylaştık. Onlar da makul gördüler. Dolayısıyla Altınova Belediyesi, tersane ve üniversitemiz ortak bir protokol yaptık. Birlikte yüksekokul kurmayı kararlaştırdık ve kurduk. Bu yıl 100 öğrenci alacağız."

Cebeci, Yalova'da kurulacak organize sanayi bölgelerinde de bu şekilde çalışma yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Yüksekokulun Müdürü Hakan Kahramaner ise okulun sektörle iş birliği yapılarak kurulduğunu aktardı.

Kaynak: AA